അഭിറാം മനോഹർ|
Last Updated:
തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (12:07 IST)
ഐപിഎല്ലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനോട് വഴങ്ങിയ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് നായകൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്. ബാറ്റിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും വരുത്തിയ പിഴവുകൾ കളി കൈവിട്ടുപോകാൻ കാരണമായെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ് ഓർഡറിൽ തനിക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയം ടീമിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ഗെയ്ക്വാദ് പറഞ്ഞു.
251 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനിറങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. ടോപ് ഓർഡറിലെ 3 ബാറ്റർമാർ 30 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മടങ്ങിയത് ചെന്നൈയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. 3 പന്തിൽ 7 റൺസെടുത്താണ് നായകൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് മടങ്ങിയത്.ടോപ് ഓർഡറിൽ മികച്ചൊരു സംഭാവന നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ മത്സരത്തിന്റെ ഫലം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായും എനിക്കാണ്," മത്സരശേഷം നടന്ന പ്രസന്റേഷനിൽ ഗെയ്ക്വാദ് വ്യക്തമാക്കി.
സഞ്ജു സാംസൺ (9), ആയുഷ് മാത്രെ (1) എന്നിവരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായതോടെ സിഎസ്കെ 30/3 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നിരുന്നു. സർഫറാസ് ഖാൻ (50), പ്രശാന്ത് വീർ (43), ജാമി ഓവർട്ടൺ (37) എന്നിവരുടെ പോരാട്ടം ടീമിനെ 200 കടത്തിയെങ്കിലും ജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിരാട് കോലിയെ പുറത്താക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം ഫീൽഡർമാർ പാഴാക്കിയത് വിനയായെന്നും ഗെയ്ക്വാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോലി നൽകിയ ക്യാച്ച് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, 18-ാം ഓവറിൽ അൻഷുൽ കാംബോജ് എറിഞ്ഞ നോ-ബോളും കളിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. ആ പന്തിൽ സിഎസ്കെയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും നോ-ബോൾ ആയതോടെ ടിം ഡേവിഡ് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് സിഎസ്കെ ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. "13-14 ഓവർ വരെ കളി ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ടിം ഡേവിഡ് നടത്തിയ പ്രകടനം കളി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു," ഗെയ്ക്വാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഗെയ്ക്വാദിന്റെ തുടർച്ചയായ ഏഴാം
പരാജയമാണിത്
വിരാട് കോലി, യുവരാജ് സിംഗ് എന്നിവർക്ക് ശേഷം
ഒരു റെക്കോർഡ് നേടേണ്ടി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ നായകനായി ഗെയ്ക്വാദ് മാറി. സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റ ചെന്നൈക്ക് വരും മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 11-ന് ഡൽഹിക്കെതിരെയാണ് ചെന്നൈയുടെ അടുത്ത പോരാട്ടം.