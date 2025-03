Riyan Parag: ഫീൽഡ് പ്ലെയ്സ്മെൻ്റടക്കം എല്ലാം മോശം, ബാറ്ററായും പരാജയം, റിയാൻ പരാഗിനെതിരെ ആരാധകർ

മത്സരത്തില്‍ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഒരു ഗെയിം പ്ലാനും റിയാന്‍ പരാഗിന്റെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും ചോരുന്ന കൈകളുമായാണ് രാജസ്ഥാന്‍ ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ നിന്നിരുന്നത്. ടീമിനാകെ ഈ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ പ്രകടനമായിരുന്നു. ന്യൂബോളില്‍ അപകടകാരിയായ ആര്‍ച്ചറിനെ ആദ്യ ഓവറുകള്‍ നല്‍കാന്‍ റിയാന്‍ പരാഗ് തയ്യാറായില്ല. ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ ബാറ്റിംഗിനെത്തിയപ്പോള്‍ സ്ലിപ്പില്‍ ഫീല്‍ഡറെ നിര്‍ത്തിയില്ല എന്നതടക്കം ഒട്ടേറെയാണ് കിഷനെതിരായ ആരാധകരുടെ പരാതികള്‍.

