ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026
220 റണ്‍സ് കൂട്ടുക്കെട്ട്, 152 റണ്‍സുമായി രാഹുലിന്റെ സംഹാരതാണ്ഡവം, പഞ്ചാബിനെതിരെ 264 റണ്‍സുമായി ഡല്‍ഹി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:46 IST)
അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്ന പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടുമായി ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സ്. നിതീഷ് റാണ- കെ എല്‍ രാഹുല്‍ സഖ്യം 220 റണ്‍സ് നേടിയതോടെ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 264 റണ്‍സാണ് ഡല്‍ഹി എടുത്തത്. 67 പന്തില്‍ 152 റണ്‍സെടുത്ത കെ എല്‍ രാഹുലാണ് ഡല്‍ഹിയെ വമ്പന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡല്‍ഹിക്ക് 11 റണ്‍സെടുത്ത പതും നിസങ്കയെ നഷ്ടമായെങ്കിലും കെ എല്‍ രാഹുലും നിതീഷ് റാണയും ചേര്‍ന്ന് സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തി. പവര്‍ പ്ലെയില്‍ ബൗളര്‍മാരെ തല്ലിചതച്ച ഡല്‍ഹി സഖ്യം ആദ്യ 6 ഓവറില്‍ 68 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മത്സരത്തിന്റെ പത്താം ഓവറില്‍ 26 പന്തില്‍ രാഹുല്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. പത്താം ഓവറിന് ശേഷമാണ് നിതീഷ് റാണ- കെ എല്‍ സഖ്യം അപകടകാരിയായത്. പന്ത്രണ്ടാം ഓവര്‍ എറിയാനെത്തിയ സാവിയര്‍ ബാര്‍ട്ട്ലറ്റിനെതിരെ 28 റണ്‍സാണ് നിതീഷ് റാണ അടിച്ചെടുത്തത്.


കെ എല്‍ രാഹുലും തകര്‍ത്തടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഡല്‍ഹി 14 ഓവറില്‍ 200 കടന്നു. 47 പന്തിലാണ് കെ എല്‍ രാഹുല്‍ തന്റെ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. സെഞ്ചുറിക്ക് അരികെ വെച്ച് നിതീഷ് റാണ മടങ്ങിയെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയെ വമ്പന്‍ സ്‌കോറിലെത്തിക്കാന്‍ താരത്തിനായിരുന്നു. 44 പന്തില്‍ 91 റണ്‍സാണ് നിതീഷ് റാണ നേടിയത്. 16 ഫോറും 9 സിക്‌സും അടക്കം 67 പന്തില്‍ 152 റണ്‍സാണ് രാഹുല്‍ നേടിയത്. ഐപിഎല്ലില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറാണിത്.




