അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഉള്പ്പെടുന്ന ത്രികക്ഷി ചര്ച്ചയില് അനുകൂലമായ ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു: സെലെന്സ്കി
ബുധനാഴ്ച റഷ്യയില് നടക്കുന്ന യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയില് നിന്ന് അനുകൂലമായ ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കീവ്, വാഷിംഗ്ടണ്, മോസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നേതാക്കള് തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകളെ താന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും ഉക്രേനിയന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിര് സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഓസ്ലോയില് വെച്ച് സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള് ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും, നയതന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്ക്ക് ഉക്രെയ്ന് തയ്യാറാണെന്നും ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സെലെന്സ്കി വ്യക്തമാക്കി.
രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള് പങ്കുവെക്കുന്ന രീതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് അദ്ദേഹം യുഎസിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, സ്റ്റാര്ലിങ്ക് (Starlink), സ്റ്റാര്ഷീല്ഡ് (Starshield) ഉപഗ്രഹ സേവനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉടന് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഒരുപക്ഷേ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് നമുക്ക് അനുകൂലമായ എന്തെങ്കിലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ' റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിര് പുടിനുമായി വിറ്റ്കോഫ് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുദ്ധം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെക്കുന്നതിനും നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും, സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു കരാറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സെലെന്സ്കി പറഞ്ഞു. വെടിനിര്ത്തലിനായുള്ള ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.