സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസംബര് 2025 (09:09 IST)
അമേരിക്ക സുരക്ഷ ഉറപ്പുനല്കിയാല് യുക്രെയിനില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് സെലന്സ്കി. ഇറ്റലിയില് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാന് സെലന്സ് യുദ്ധം ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു സെലന്സ്കി. 2024 മാര്ച്ചിലാണ് യുക്രൈനില് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയില് റഷ്യ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതോടെ പട്ടാള നിയമം നിലവില് വരുകയായിരുന്നു. പട്ടാള നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളപ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം.
അതേസമയം നിയമനിര്മ്മാണത്തില് നിയമഭേദഗതി നടപ്പാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു. എന്നാല് ദിവസവും റഷ്യയില് നിന്ന് ആക്രമണം നേരിടുന്ന യുക്രെയിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് മതിയായ സുരക്ഷ ആവശ്യമാണ്. അതിന് അമേരിക്ക യൂറോപ്പുമായി ചേര്ന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.