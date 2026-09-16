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  4. World cannot bear cost of closing the bab el mandeb strait world should unite says qatar
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:42 IST)

ബാബ് അൽ മൻദബ് കൂടി അടച്ചാൽ താങ്ങാനാകില്ല, സമുദ്രപാതകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലോകം ഒന്നിക്കണം : ഖത്തർ

ചെങ്കടലിലെ സമുദ്രപാതയായ ബാബ് അല്‍ മന്‍ദബ് കൂടി അടച്ചാല്‍ താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഖത്തര്‍.

Bab al Mandeb, Gate of Tears, Choke point, Middle east crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:31 IST)
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ചെങ്കടലിലെ സമുദ്രപാതയായ ബാബ് അല്‍ മന്‍ദബ് കൂടി അടച്ചാല്‍ താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഖത്തര്‍. ഹോര്‍മുസ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിന്റെ കെടുതികള്‍ ലോകം അനുഭവിക്കുകയാണ്. സമുദ്രപാതകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ ലോകം ഒന്നിക്കണം, സമാധാന ശ്രമത്തിനായുള്ള ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാനില്ലെന്നും ഖത്തര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്രസഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നാണ് ഖത്തര്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
ജലപാതകള്‍ അടച്ചിടുന്നതിനെ സാധാരണ സംഭവമായി കാണാനാകില്ല, അത് ഖത്തറിനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനുമെല്ലാം അസ്വീകാര്യമാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ബാബ് അല്‍ മന്‍ദബില്‍ ഹൂതികള്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കരയില്‍ ട്രഞ്ചുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഭൂഗര്‍ഭ ആണവ നിലയങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങാനാണ് ഇറാന്റെ തീരുമാനം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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