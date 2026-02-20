ആണവ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ 10 ദിവസം സമയം, ഇല്ലെങ്കിൽ.., ഇറാന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ|
20 ഫെബ്രുവരി 2026
ആണവനിര്വ്യാപന കരാറിനായുള്ള ചര്ച്ചകള് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇറാന് കര്ശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ആണവ വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനായി ഇറാന് 10 ദിവസത്തെ സമയം നല്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ് വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില് മോശം കാര്യങ്ങള് ഇറാന് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
യൂറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം പൂര്ണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നിവയാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്. ഈ വ്യവസ്ഥകള് തള്ളിക്കളഞ്ഞാല് സൈനിക നടപടിക്ക് ഉള്പ്പെടെ സജ്ജമാണെന്ന് പെന്റഗണ് ഇതിനകം സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ നിലപാടിനോട് ഇറാന് കീഴടങ്ങാന് തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അമേരിക്ക ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് ഇറാന് ഔദ്യോഗിക കത്ത് അയച്ചു. ഗള്ഫ് മേഖലയില് അമേരിക്ക സൈനിക ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ടെഹ്റാന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആക്രമണം നടന്നാല് മേഖലയിലെ അമേരിക്കന് സൈനിക സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും, ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ കൗണ്സില് ഇടപെടണമെന്നും ഇറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2015-ലെ ആണവ കരാര് (JCPOA) അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി പിന്വലിച്ചതിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ നിലയില് തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റുമുട്ടല് ഗള്ഫ് മേഖലയെ വീണ്ടും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകര് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.