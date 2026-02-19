ഫെബ്രുവരി 17 ന് ആരംഭിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണിന്റെ ത്രിദിന ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം നടക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 16 ന് ന്യൂഡല്ഹിയില് ആരംഭിച്ച AI ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യന് സേനയ്ക്കായി 114 റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ഫ്രാന്സില് നിന്ന് വാങ്ങാന് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2030 ഓടെ മുഴുവന് വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇതിനായി അനുവദിക്കാന് ന്യൂഡല്ഹി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ കരാറായി ഇത് മാറും.
അതേസമയം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ റാഫേല് കരാറും ഇന്ത്യയുടെ കരാറും തമ്മില് ഇപ്പോള് ചിലര് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2022ല് പ്രബോവോ സുബിയാന്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ കീഴില് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡസ്സോള്ട്ട് ഏവിയേഷനില് നിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യ
42 ജെറ്റുകള് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ റാഫേല് കരാറിന് 8.1 ബില്യണ് ഡോളര് (ഏകദേശം 68,000 കോടി രൂപ) ചിലവായി. ഓരോ ജെറ്റിനും ഏകദേശം 1,747 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കരാറില് ഓരോ വിമാനത്തിനും ഏകദേശം 2,850 കോടി രൂപ വിലവരും. വിലയിലെ വ്യത്യാസം ഒരേ ജെറ്റുകള്ക്ക് ഇന്ത്യ
എന്തിനാണ് കൂടുതല് പണം നല്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കാരണമായി.
ഓരോ വിമാനത്തിലും മെറ്റിയര്, സ്കാല്പ്പ് മിസൈലുകള് പോലുള്ള നൂതന ആയുധങ്ങളും ഹാമര് പ്രിസിഷന്-ഗൈഡഡ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പരിശീലനം, ദീര്ഘകാല അറ്റകുറ്റപ്പണി, സ്പെയര് പാര്ട്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൂര്ണ്ണ-ദൗത്യ സിമുലേറ്ററുകളും ഏറ്റെടുക്കലില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരാറിനെ ചിലവേറിയതാക്കുന്നത്.