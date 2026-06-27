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ബ്രിട്ടനിലെ 35°C ഇന്ത്യയില് 45°C നേക്കാള് മോശമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വ്യാഴാഴ്ച ബ്രിട്ടനിലും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലും വേനല്ക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഉണ്ടായ മാരകമായ ഉഷ്ണതരംഗം പടിഞ്ഞാറന് യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പടര്ന്നുപിടിച്ചു. ഡസന് കണക്കിന് ആളുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. സ്കൂളുകളും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു.
ബ്രിട്ടന് ഏകദേശം 35 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനു താഴെയാണ് താപനില. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങള് പതിവായി 45 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള വേനല്ക്കാല താപനിലയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, യുകെയിലെ പലരും ചൂട് അസഹനീയമാണെന്ന് പറയുന്നു, ഇത് ഓരോ തവണയും ഒരു ഉഷ്ണതരംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോള് പരിചിതമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയര്ത്തുന്നു: ബ്രിട്ടനിലെ 35°C ഇന്ത്യയില് 45°C നേക്കാള് മോശമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഈര്പ്പം, ഭവന രൂപകല്പ്പന, ദൈര്ഘ്യമേറിയ പകല് സമയം, ആളുകള് ചൂടിനോട് എത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സംയോജനത്തിലാണ് ഉത്തരം ഉള്ളതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. തെക്കന് യൂറോപ്പിന്റെയോ ഇന്ത്യയുടെയോ പല ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബ്രിട്ടന് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്താലും നിരവധി കടലുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് അതിന്റെ കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും കൂടുതല് ഈര്പ്പം വഹിക്കുന്നു. ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസം, ലണ്ടന് പോലുള്ള നഗരങ്ങള്ക്ക് 40% ന് മുകളില് ആപേക്ഷിക ആര്ദ്രത രേഖപ്പെടുത്താന് കഴിയും.
വിയര്പ്പ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തണുപ്പിക്കല് സംവിധാനമാണ്. എന്നാല് വിയര്പ്പ് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോള് മാത്രമേ ചര്മ്മത്തെ തണുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഈര്പ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് വായുവില് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ അളവില് ഈര്പ്പം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല് ബാഷ്പീകരണം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു.
തല്ഫലമായി ശരീരം കാര്യക്ഷമമായി ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുത്താന് പാടുപെടുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാള് കുറഞ്ഞ താപനിലയില് പോലും ചൂട് ക്ഷീണം, നിര്ജ്ജലീകരണം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ സമ്മര്ദ്ദം, ശ്വസന രോഗങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടനിലെ കെട്ടിടങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് തരംഗങ്ങള്ക്കല്ല മറിച്ച് തണുത്തതും ഈര്പ്പമുള്ളതുമായ ശൈത്യകാലത്തേക്കാണ് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടിക വീടുകള്, ടൈല് ചെയ്ത മേല്ക്കൂരകള്, കോണ്ക്രീറ്റ് അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ബ്ലോക്കുകള് എന്നിവ ദിവസം മുഴുവന് ചൂട് നിലനിര്ത്തുകയും രാത്രി മുഴുവന് പതുക്കെ അത് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വീടുകളെ ശാസ്ത്രജ്ഞര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'താപ ബാറ്ററികള്' ആയി മാറ്റുന്നു.