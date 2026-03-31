ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും സംഭാവന നൽകാം, അറബ് പങ്കാളിത്തം സ്വാഗതം ചെയ്ത് വൈറ്റ് ഹൗസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (10:44 IST)
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാരം വഹിക്കാന് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിന് ലീവിറ്റ്. യുദ്ധചെലവ് വഹിക്കാന് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടാന് ട്രംപ് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും വിഷയത്തില് ട്രംപ് കൂടുതല് സംസാരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കരോലിന് ലീവിറ്റ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാതെ സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്കില്ലെന്നാണ് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള് നീക്കണമെന്നുമാണ് മുതിര്ന്ന ഇറാന് സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായ മൊഹ്സിന് റെസായി ഇറാനിയന് ടെലിവിഷന് പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കിയത്.