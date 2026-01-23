വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026
ട്രംപിന്റെ 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്', ചേരാതെ ഇന്ത്യ, മുഖം തിരിച്ച് റഷ്യയും ചൈനയും, അംഗത്വമെടുത്തത് 19 രാജ്യങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (12:32 IST)
അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 'ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസ്' എന്ന പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന നിലവില്‍ വന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.അന്‍പതോളം രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ട്രംപ് അംഗത്വ ക്ഷണം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് ഇതില്‍ 19 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ശക്തികള്‍ ട്രംപിന്റെ നടപടിയോട് മുഖം തിരിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുഎഇ, ഖത്തര്‍, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാന്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, അര്‍ജന്റീന, തുര്‍ക്കി, ബഹ്റൈന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് നിലവില്‍ ഈ സംഘടനയില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ട്രംപ് സ്ഥിരം ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണായി സംഘടനയില്‍ തുടരുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രഖ്യാപനം. അംഗത്വം നേടുന്നതിന് ഓരോ രാജ്യവും ഒരു ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സംഭാവന നല്‍കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ട്രംപിന്റെ നടപടിയെന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്. യുഎന്‍ സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ചൈന, റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ട്രംപിന്റെ നടപടിയോട് എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസില്‍ ചേരാനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച ഫ്രാന്‍സിനെതിരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഭീഷണിയാണ് ട്രംപ് ഉയര്‍ത്തിയത്. ഫ്രഞ്ച് വൈനിനും ഷാംപെയ്‌നിനും 200 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഇന്ത്യ അംഗമാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ചത് സംരംഭത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ നിലപാടുകളില്‍ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായ വിദേശനയം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ബഹുമുഖവാദത്തിലും യുഎന്‍ സംവിധാനത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.



