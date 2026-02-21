ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പച്ചമുളക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതെന്നറിയാമോ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:49 IST)
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിളകളില് ഒന്നാണ് പച്ചമുളക്. എരിവ്, രുചി, പാചക വൈവിധ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഇവ എല്ലാ പാചകരീതികളിലും പച്ചയായും ഉണക്കിയും സംസ്കരിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പച്ചമുളക് ഉല്പ്പാദകര് ഇന്ത്യയാണ്.
വിപുലമായ കൃഷി വിസ്തീര്ണ്ണം, അനുകൂലമായ കാര്ഷിക-കാലാവസ്ഥാ മേഖലകള്, ദീര്ഘകാലമായി നിലനില്ക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷി രീതികള് എന്നിവ കാരണം ഇന്ത്യ ആഗോള മുളക് ഉല്പാദനത്തില് മുന്പന്തിയിലാണ്. ഇന്ത്യന് പാചകരീതിയില് മുളക് ഒരു അവശ്യ ഘടകമാണ്. ഇത് തുടര്ച്ചയായ ആവശ്യകതയും വലിയ തോതിലുള്ള വാണിജ്യ കൃഷിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. സര്ക്കാര് പിന്തുണ, ജലസേചന വ്യാപനം, മെച്ചപ്പെട്ട വിത്ത് ഇനങ്ങള് എന്നിവ ഉല്പാദനക്ഷമതയെ കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കര്ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള് ദേശീയ ഉല്പാദനത്തില് ഗണ്യമായ സംഭാവന നല്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങള് അനുയോജ്യമായ താപനില, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്, ജലസേചന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് എന്നിവയില് മുന്നിട്ട്
നില്ക്കുന്നു. പച്ചമുളകിന് ചൂടുള്ള താപനില, മിതമായ മഴ, നല്ല നീര്വാര്ച്ചയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.