വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഒരു മുസ്ലീം പൗരന്‍ പോലും ഇല്ലാത്തത്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:09 IST)
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രണ്ട് ബില്യണിലധികം ആളുകള്‍ ഇസ്ലാം മതം പിന്തുടരുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ സന്ദര്‍ശിച്ചാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു മുസ്ലീമിനെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ പ്രകാരം, ഒരു മുസ്ലീം പൗരന്‍ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂര്‍ണ്ണ പരമാധികാര രാജ്യമുണ്ട്. ആ രാജ്യം വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റിയാണ്.

ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി. വെറും 49 ഹെക്ടര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണ്. സാധാരണ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി സാധാരണ താമസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഭരണപരവും ആത്മീയവുമായ ആസ്ഥാനമായി ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പോപ്പ്, കര്‍ദ്ദിനാള്‍മാര്‍, ബിഷപ്പുമാര്‍, സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള സ്വിസ് ഗാര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 800 ആളുകളിലേക്ക് ജനസംഖ്യ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റിയില്‍ മുസ്ലീം പൗരന്മാരുടെ അഭാവം മതപരമായ വിവേചനം മൂലമല്ല. പകരം അത് അതിന്റെ സവിശേഷമായ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും, ജനനം അല്ലെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘകാല താമസം വഴിയാണ് പൗരത്വം നല്‍കുന്നത്. വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാതൃക പിന്തുടരുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയിലോ വത്തിക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമേ പൗരത്വം നല്‍കൂ. തല്‍ഫലമായി, എല്ലാ നിവാസികളും കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാരോ പള്ളി ജീവനക്കാരോ ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സേവനമോ ജോലിയോ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍, അവരുടെ വത്തിക്കാന്‍ പൗരത്വം സ്വയമേവ റദ്ദാക്കപ്പെടും.

മുസ്ലീങ്ങളുടെ അഭാവം വത്തിക്കാന്‍ നഗരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കുണ്ടെന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എല്ലാ വര്‍ഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ വത്തിക്കാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ട്. വത്തിക്കാന്‍ മ്യൂസിയങ്ങളും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്‌ക്വയറും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലീങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മുസ്ലീങ്ങള്‍ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞരും അംബാസഡര്‍മാരും പതിവായി പോപ്പിനെ കാണുകയും മതാന്തര സംഭാഷണങ്ങളിലും ചര്‍ച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


