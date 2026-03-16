തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഇപ്പോൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാറ്റോയുടെ ഭാവി മോശമായിരിക്കും, ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ ട്രംപ്

വര്‍ഷങ്ങളായി അമേരിക്കയുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് നാറ്റോ വളരുന്നതെന്നും ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:33 IST)
ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിനെ മോചിപ്പിക്കാനായി അന്താരാഷ്ട്ര സഹായം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ സഹായിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നാറ്റോയുടെ ഭാവി മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.

റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്ക യുക്രെയ്‌നെ സഹായിച്ചത് പോലെ ഹോര്‍മുസില്‍ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികരണമില്ലാതിരിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നാറ്റോയുടെ ഭാവിക്ക് അത് ഭീഷണിയായിരിക്കും. വര്‍ഷങ്ങളായി അമേരിക്കയുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് നാറ്റോ വളരുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.


ചൈന ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന 90 ശതമാനം എണ്ണയും ഹോര്‍മുസ് വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ സഹായവും വിഷയത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ഹോര്‍മുസ് തുറക്കാനുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളുമായാണ് അമേരിക്ക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ ചൈനയും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായാണ് സൂചന.


