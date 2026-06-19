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ആളുകളെ കൊന്നുതീർത്തല്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത്, ഇസ്രായേൽ യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ജെ ഡി വാൻസ്
ഒന്നാമതായി ഇസ്രായേലിനോട് അനുഭാവമുള്ള ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രത്തലവന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപാണെന്നുള്ളതാണ്.
ഇറാനുമായുള്ള യുഎസ് സമാധാനക്കരാറിനെ വിമര്ശിച്ച ഇസ്രായേലിനെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയില് പ്രതികരിച്ച് അമേരിക്കന് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ജെ ഡി വാന്സ്. എല്ലാ ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകളെ കൊന്നുതീര്ത്ത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഇസ്രായേല് കരുതരുതെന്ന് വാന്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വൈറ്റ് ഹൗസില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിനുള്ള യുഎസിന്റെ 2 സന്ദേശങ്ങള് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.
ഒന്നാമതായി ഇസ്രായേലിനോട് അനുഭാവമുള്ള ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രത്തലവന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപാണെന്നുള്ളതാണ്. ഞാന് ഇസ്രായേല് ക്യാബിനറ്റിലെ അംഗമായിരുന്നെങ്കില് ലോകത്ത് എനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ശക്തനായ സഖ്യകക്ഷിയെ ആക്രമിക്കാന് മുതിരില്ലായിരുന്നു. ഇസ്രായേല് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളില് മൂന്നില് രണ്ടും നിര്മിച്ചത് അമേരിക്കയാണ്.തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇസ്രായേലിലുണ്ടെങ്കില് അവര് യാഥാര്ഥ്യം മനസിലാക്കണം.നിങ്ങള് 90 ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ദേശീയ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കികൊണ്ട് പരിഹരിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. വാന്സ് തുറന്നടിച്ചു.ALSO READ: ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് കാത്തിരിക്കുന്നത് 40 കപ്പലുകള്; ആദ്യം എത്തുന്നത് എല്പിജി വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകള്
ഇറാന്റെ മിസൈല് പദ്ധതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് കരാര് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആണവ നിലയങ്ങള് തകര്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ മാര്ഗരേഖ കരാറില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും പ്രതിപക്ഷം സമാധാനക്കരാറിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ലബനനിലെ ഹുസ്ബുള്ള ഭീകരര്ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തില് കരാര് ഇസ്രായേലിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഇസ്രായേല് വാദം. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിരോധം തീര്ത്തുകൊണ്ടാണ് ജെ ഡി വാന്സിന്റെ വിമര്ശനം.