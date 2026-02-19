വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം: അത്യാധുനിക പോർവിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും വിന്യസിച്ച് അമേരിക്ക

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കര്‍ശന മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് പെന്റഗണിന്റെ ഈ നീക്കം.

Donald Trump
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:42 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ഉയര്‍ത്തി ഇറാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വന്‍ സൈനിക വിന്യാസവുമായി അമേരിക്ക. ഇറാന് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അത്യാധുനിക എഫ്-35 പോര്‍വിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളുമാണ് യുഎസ് മേഖലയില്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കര്‍ശന മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് പെന്റഗണിന്റെ ഈ നീക്കം.


50-ഓളം എഫ്-35 (F-35) പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എഫ്-22, എഫ്-16 വിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും അമേരിക്ക മേഖലയില്‍ സജ്ജമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇറാന്‍ കരാറിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് മേഖലയില്‍ സൈനികവിന്യാസം ശക്തമാക്കിയത്.

യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍, യുഎസ്എസ് ഡെല്‍ബര്‍ട്ട് ഡി ബ്ലാക്ക് എന്നീ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ ഇറാന് സമീപത്തെ ജലാതിര്‍ത്തികളില്‍ വിന്യസിച്ചതായി സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകള്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാന്‍ കരാറിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യാക്രമണം രൂക്ഷമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഏത് ആക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ സജ്ജമാണെന്നും ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു.

ജനീവയില്‍ ആണവ ചര്‍ച്ചകള്‍ നിര്‍ണ്ണായക ഘട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കെ അമേരിക്കയുടെ ഈ സേന വിന്യാസം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഒരു വലിയ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :