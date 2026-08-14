ട്രംപിനെതിരായ ഇറാന്‍ ഗൂഢാലോചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല: യുഎസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ട്രംപിനെതിരായ ഇറാന് ഗൂഢാലോചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകള് പരിശോധിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല: യുഎസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാന് ഇറാന് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇസ്രായേലില് നിന്ന് യുഎസിന് നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകള് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുര്ക്കിയില് എയര്ഫോഴ്സ് വണ് നടത്തിയ രഹസ്യ തന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് പോലും, യുഎസ് ഇന്റലിജന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നിലവിലെ ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രണ്ട് മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു.
യുഎസ് ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സികള്ക്ക് കൈമാറുകയും ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഇസ്രായേല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്ത മുന്നറിയിപ്പുകളില് ട്രംപിനെ ഒരു സ്നൈപ്പര് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് ഒരു വലിയ പൊതു പരിപാടിയില് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാന് ആരെയെങ്കിലും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു. 2025 ജൂണില് 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതായും ഫെബ്രുവരിയില് ഇറാനില് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് അത് ശക്തമായി മാറിയതായും വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു.
ജൂലൈയില് അങ്കാറയില് നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഏറ്റവും വിശദമായ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈ വിഷയവുമായി പരിചയമുള്ള മറ്റൊരാളും പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടിക്കായി എയര്ഫോഴ്സ് വണ്ണില് ട്രംപ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തോളില് നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന മിസൈല് ഉപയോഗിച്ച് ഇറാന് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റലിജന്സ് റിപ്പോര്ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വൈറ്റ് ഹൗസിനെ അറിയിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.