ശനി, 6 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ട്രംപ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരം, ഇന്ത്യൻ പിന്തുണയില്ലാതെ ചൈനീസ് സ്വാധീനം നേരിടാൻ യുഎസിനാകില്ല

trump
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 3 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (18:10 IST)
ഇന്‍ഡോ- പസഫിക് മേഖലയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൈനീസ് സ്വാധീനം നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പിന്തുണയില്ലാതെ യുഎസിന് കഴിയില്ലെന്ന് മുന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ മുതിര്‍ന്ന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന മേരി കിസ്സല്‍. ചൈനീസ് ഭീഷണികളെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യ- യുഎസ് പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മേരി കിസ്സല്‍ പറയുന്നു.

ചൈനയെ അമേരിക്ക വലിയ ഭീഷണിയായി കാണുന്നുവെങ്കില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പ്രധാനമാണ്. അതൊരു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. ഏഷ്യാ- പസഫിക് മേഖലയില്‍ ചൈനയെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്കാകില്ല. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വെള്ളുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്നും ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ മേരി കിസ്സല്‍ പറഞ്ഞു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :