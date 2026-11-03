യുഎസ് മിഡ് ടേം ഇലക്ഷന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി യുഎസ്
യുഎസ് മിഡ് ടേം ഇലക്ഷന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ ഇറാന് നേരെ ആകമണവുമായി അമേരിക്ക. ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഖേഷം ദ്വീപിന് നേര്ക്കാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പലയിടങ്ങളില് നിന്നായി സ്ഫോടനശബ്ദങ്ങള് കേട്ടതായി ഇറാന് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ ഇര്ന റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഖേഷം ദ്വീപില് നിന്ന് സ്ഫോടനശബ്ദങ്ങള് കേട്ടതായ വാര്ത്ത അല് ജസീറയും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ദ്വീപിന് മുകളില് 2 വിമാനങ്ങള് പറക്കുന്നത് കണ്ടതായി ദീപിലെ താമസക്കാര് പറയുന്നു. ഇറാനുമായി തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാനായി ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെയായിരുന്നു ഇറാന് നേരെ യുഎസും ഇസ്രായേലും സംയുക്ത സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചത്.