കുർദിഷ് ഗ്രൂപ്പുകളെ മുൻനിർത്തി ആക്രമിക്കാൻ യുഎസും ഇസ്രായേലും പദ്ധതിയിട്ടു, എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതോടെ പദ്ധതി പാളി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (17:40 IST)
ഇറാനിലെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്ന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത അതീവ രഹസ്യ സൈനിക നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടത് വിവരങ്ങള് ചോര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇസ്രായേല് ദിനപത്രമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേലാണ് പാളിപോയ അമേരിക്ക- ഇസ്രായേല് പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇറാനിലെ കുര്ദിഷ് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ഇസ്രായേല്- അമേരിക്ക പദ്ധതിയെന്നും എന്നാല് ഇസ്രായേലും യുഎസും തമ്മില് ഏകോപനമില്ലാത്തത് തിരിച്ചടിയായെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഇറാനില് യുഎസും ഇസ്രായേലും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനൊപ്പം ഇറാനിലെ അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളില് സ്വാധീനമുള്ള കുര്ദിഷ് വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുമായിരുന്നു സഖ്യശക്തികളുടെ നീക്കം. ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ തകര്ക്കുകയും സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും വഴി ഭരണമാറ്റം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു
'മാസ്റ്റര് പ്ലാന്'. ഇതിനായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സഹായവും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും കുര്ദിഷ് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് യുഎസും ഇസ്രായേലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാല് ഈ വിവരങ്ങള് ഇറാന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുകയും ഇറാന് അതിര്ത്തിയിലെ സുരക്ഷ കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് പോരാതെ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സിഐഎയും മൊസാദും തമ്മില് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായത് പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. യുഎസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പദ്ധതിയില് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. സംഭവത്തെ പറ്റി വൈറ്റ് ഹൗസോ ഇസ്രായേല് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമോ ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല