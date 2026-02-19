യുഎസ് എന്തിനും സജ്ജം, വേണ്ടത് ട്രംപിന്റെ സമ്മതം മാത്രം, ഈ വാരാന്ത്യം ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം?

അഭിറാം മനോഹർ|
ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാര് ചര്ച്ചകള് ഫലം കാണാത്ത സാഹചര്യത്തില് ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ ഇറാന് ആക്രമിക്കാനായി യുഎസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള്. അന്താരാഷ്ട്ര വാര്ത്താമാധ്യമങ്ങളാണ് അമേരിക്കന് അധിനിവേശം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന സൂചന നല്കുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്,ഫൈറ്റര് ജെറ്റുകള്,ഇന്ധനങ്ങള് നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങള് എന്നിവ അമേരിക്ക ഇറാന് ചുറ്റും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുമതി മാത്രമാണ് ഒരു ആക്രമണത്തിന് യുഎസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.
മേഖലയിലെ അമേരിക്കന് സാന്നിധ്യം റെക്കോര്ഡ് വേഗതയിലാണ് വര്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ 'യു.എസ്.എസ് ജെറാള്ഡ് ആര് ഫോര്ഡ്' (USS Gerald R. Ford), യു.എസ്.എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗൈഡഡ് മിസൈല് ഡിസ്ട്രോയറുകളും പശ്ചിമേഷ്യന് തീരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എഫ്-35, എഫ്-22 ഉള്പ്പെടെയുള്ള അഞ്ഞൂറിലധികം അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുഎസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2018ല് റദ്ദാക്കിയ ആണവക്കരാറിന് ബദല് കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില് ഇസ്രായേല് ഇറാനെതിരെ 12 ദിവസത്തെ ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോള് യുഎസിന്റെ 2 യുദ്ധക്കപ്പലുകള് മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇറാന് ചര്ച്ചകള്ക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കില് വരാനിരിക്കുന്നത് അവര്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്ന ഭീഷണിയാണ് ട്രംപ് നല്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഏതൊരു ആക്രമണത്തെയും സര്വ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുമെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കന് സൈനിക താവളങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ മിസൈല് പരിധിയിലാണെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മേഖലയിലെ ഇറാന് അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളും പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
അമേരിക്കയും ഇറാനും നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെയും തകിടം മറിച്ചേക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് അടച്ചാല് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് റഷ്യയും യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.