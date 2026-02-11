ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിനേക്കാള്‍ മോശമായ രീതിയില്‍ പാകിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിച്ച് യുഎസ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു: ഖ്വാജ ആസിഫ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പാക്കിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് ദേശീയ അസംബ്ലിയില് താലിബാനെ പരാമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസിനെ നിശിതമായി വിമര്ശിച്ചു. ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് അഫ്ഗാന് മണ്ണില് നടന്ന രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ജിഹാദിന്റെ പേരില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ യുദ്ധത്തില് തന്റെ ആളുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഇതില് നിന്നും പാകിസ്ഥാന് ഒരു പാഠവും പഠിച്ചില്ലെന്നും ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
ഈ യുദ്ധങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാന് വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതിയില് പോലും മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയെന്നും ഇന്നുവരെ ആ മാറ്റങ്ങള് തിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 1999 ന് ശേഷം യുഎസ് പിന്തുണ നേടുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാന് വീണ്ടും യുദ്ധത്തില് ചേര്ന്നുവെന്നും അതിന് നമ്മള് വലിയ വില നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഖവാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു.
ഈ തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് മുന് സൈനിക മേധാവികളായ ജനറല് സിയാ-ഉള്-ഹഖിനെയും ജനറല് പര്വേസ് മുഷറഫിനെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. പാകിസ്ഥാനെ ടിഷ്യു പേപ്പര് പോലെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിനേക്കാള് മോശമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.