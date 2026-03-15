ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026
കരയുദ്ധത്തിലേക്കെത്തുമോ കാര്യങ്ങൾ?, പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് 2500 മറീനുകൾ കൂടി അയച്ച് യുഎസ്, യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളിയും വരുന്നു

കപ്പല്‍ തായ്വനടുത്ത് കൂടിയാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇറാനിലെത്താന്‍ ഒരാഴ്ചയെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:56 IST)
ഇറാന്‍ യുദ്ധം മൂന്നാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് 2500 മറീനുകളും ഒരു ആംഫിബിയസ് അസോള്‍ട്ട് കപ്പലും അയച്ച് യുഎസ്. ജപ്പാനിലുണ്ടായിരുന്ന 31 ആം മറീന്‍ എക്‌സ്‌പെഡിഷണറി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി എന്ന ആംഫിയസ് അസൊള്‍ട്ട് കപ്പലുമാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. കപ്പല്‍ തായ്വനടുത്ത് കൂടിയാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇറാനിലെത്താന്‍ ഒരാഴ്ചയെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

യുദ്ധത്തിനായി പട്ടാളക്കാരെ കരയിലിറക്കാനും നാവിക, വ്യോമസേനകളെ ഒരുപോലെ സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നവയാണ് ആംഫിബിയസ് അസോള്‍ട്ട് കപ്പലുകള്‍. മറീന്‍ എക്‌സ്‌പെഡിഷണറി യൂണിറ്റിനൊപ്പം ട്രിപ്പോളിയും അയക്കുന്നത് ഇറാനില്‍ കരയുദ്ധം ആരംഭിക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോ എന്ന സംശയവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനവാഹിനിയായ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണുള്‍പ്പടെ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ 12 യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ അറബിക്കടലിലുണ്ട്. ഖത്തറിലെ യുഎസ് സേനാതാവളത്തില്‍ മാത്രം 8000 യുഎസ് സൈനികരുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ഇറാന്റെ വ്യാവസായിക ഹൃദയമായ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപില്‍ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച ഇറാഖിലെ യുഎസ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിനുള്ളിലെ ഹെലിപ്പാഡില്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള സായുധസംഘങ്ങളാകും ചെയ്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



