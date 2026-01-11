ലോകത്തെവിടെ പോയാലും വധിക്കും, സിറിയയിൽ ISIS ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം: 90 മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

ദമാസ്കസ്: കഴിഞ്ഞ മാസം മൂന്ന് അമേരിക്കന് സൈനികരെ വധിച്ച ISIS
ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി സിറിയയില് കൂടുതല് വ്യോമാക്രമണങ്ങള്
നടത്തി അമേരിക്ക. 'ഓപ്പറേഷന് ഹോക്ക് ഐ സ്ട്രൈക്ക്' എന്ന പേരില് നടത്തിയ
ആക്രമണത്തില് സിറിയയിലുടനീളമുള്ള 35-ലധികം ISIS കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അമേരിക്ക ബോംബിട്ടത്.
ശനിയാഴ്ച ഈസ്റ്റേണ് ടൈം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 12:30-ന് നടന്ന ഈ വ്യോമാക്രമണത്തില് സിറിയലുടനീളമുള്ള നിരവധി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള് യുഎസ് തകര്ത്തു. ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ലോകത്തെവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് ആക്രമണത്തിന് സെഷം യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ഡിസംബര് 19-ന് ആരംഭിച്ച ഈ ഓപ്പറേഷനില് മധ്യ സിറിയയിലെ 70 ISIS ലക്ഷ്യങ്ങളിലാണ് ആദ്യ റൗണ്ട് ആക്രമണം നടത്തിയത്. 2024 ഡിസംബറില് ബഷര് അല് അസാദിന്റെ ഭരണം അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷം അമേരിക്ക സിറിയയുടെ പുതിയ സര്ക്കാരുമായി ചേര്ന്നാണ് യുഎസ് അക്രമണങ്ങള് ഏകോപിക്കുന്നത്. നിലവില് കുര്ദിഷ് സേനയും സിറയന് ഔദ്യോഗിക സേനയും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഐഎസിനെതിരായ യുഎസ് ആക്രമണം.