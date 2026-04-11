സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (18:16 IST)
ഇറാന്റെ മരവിപ്പിച്ച സ്വത്തുക്കള് കൈമാറാന് സമ്മതം അറിയിച്ച് അമേരിക്ക. ഖത്തറിലും മറ്റു വിദേശ ബാങ്കുകളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇറാന്റെ സ്വത്തുക്കള് കൈമാറാനാണ് അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചത്. റോയിട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം ഇക്കാര്യത്തില് അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
അതേസമയം റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ വാര്ത്ത വൈറ്റ് ഹൗസ് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് വൈറ്റ് ഹൗസ് നിഷേധിച്ചു. വെടിനിര്ത്തല് ലെബനനിലും വേണമെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഇറാന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇറാന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലബനനില് പൂര്ണമായും വെടിനിര്ത്തല് നടപ്പാക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഒന്ന്.
മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കന് ഉപരോധം കാരണം വിദേശ ബാങ്കുകളില് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തികള് ചര്ച്ചകള് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഇറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലബനനില് ആക്രമണങ്ങള് തുടരുന്നത് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെ തകര്ക്കുമെന്നും ഇറാന് അവകാശപ്പെട്ടു.