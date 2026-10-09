'സൂപ്പർ എൽ നിനോ' ഡിസംബറിൽ കടുക്കും 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ തുടരുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
ലോകത്തെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി എല് നിനോ പ്രതിഭാസം കൂടുതല് ശക്തമാകുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ വര്ഷം രൂപപ്പെട്ട സൂപ്പര് എല് നിനോ പ്രതിഭാസം വരും മാസങ്ങളില് തീവ്രമാകുകയും ഡിസംബറില് തീവ്രമായി 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നാണ് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സമുദ്രോപരിതല താപനില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കുകളിലെത്തുമെന്നും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്ക്കും കടുത്ത വരള്ച്ചയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
കേന്ദ്ര-കിഴക്കന് ട്രോപ്പിക്കല് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില സാധാരണയേക്കാള് ഉയര്ന്നതാണ് എല് നിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. പസഫിക് സമുദ്രോപരിതല താപനില ഒക്ടോബര്-ഡിസംബര് കാലയളവില് സാധാരണയേക്കാള് 3.7 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 1950ന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത എല് നിനോ ഇത്തവണത്തേതാകാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകര് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഏഷ്യന്, ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളില് കൃഷിയെയും വിളവെടുപ്പിനെയും സൂപ്പര് എല് നിനോ ബാധിക്കും. ഇറാന് സംഘര്ഷത്തില് വളം ഇറക്കുമതി ഉള്പ്പടെ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല് ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.