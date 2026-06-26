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കപ്പലിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പലുകള്ക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നത് യുഎന് ഏജന്സി നിര്ത്തിവച്ചു
ഇറാന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക കരാര് നിലനില്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വീണ്ടും വര്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പല് ആക്രമണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേതുടര്ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കപ്പലുകള്ക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കാനുള്ള യുഎന് ഇന്റര്നാഷണല് മാരിടൈം ഓര്ഗനൈസേഷന് (ഐഎംഒ) തങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിവച്ചു.
ഒമാനിനടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈല് ആക്രമണത്തില് ചരക്ക് കപ്പല് തകര്ന്നതായി ബ്രിട്ടീഷ് നാവിക ഏജന്സിയായ യുകെഎംടിഒ അറിയിച്ചു. ഇറാന്റെ പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ടുകള്ക്ക് പുറത്തുള്ള കപ്പലുകള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോകല് ഉറപ്പുനല്കില്ലെന്ന് ഇറാന് പറഞ്ഞു. 'അനധികൃത റൂട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങള് ഉടമയുടെയും ഓപ്പറേറ്ററുടെയും കപ്പല് കമാന്ഡറുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും,' ഇറാന് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം യുഎസ് ഗവണ്മെന്റില് നിന്ന് ഉടനടി ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു കരാറിനെ ഇറാന് മാനിച്ചില്ലെങ്കില് അമേരിക്ക വീണ്ടും രാജ്യത്ത് ബോംബാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഈ മാസം ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.