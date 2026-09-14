യുകെ പിളര്ന്ന് നാലാകുമോ? കാര്ഡിഫില് ഇന്ന് നിര്ണായക യോഗം, നീക്കം ട്രംപിന്റെ അയര്ലന്ഡ് സന്ദര്ശനത്തിന് പിന്നാലെ
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ നിലനില്പ്പിന് തന്നെ അപകടകരമാക്കുന്ന നീക്കവുമായി സ്കോട്ടിഷ്, വെയില്സ്, വടക്കന് അയര്ലന്ഡ് ഭരണതലവന്മാര്.
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ നിലനില്പ്പിന് തന്നെ അപകടകരമാക്കുന്ന നീക്കവുമായി സ്കോട്ടിഷ്, വെയില്സ്, വടക്കന് അയര്ലന്ഡ് ഭരണതലവന്മാര്. തങ്ങള് യുകെയുടെ ഭാഗമായി തുടരണമോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാന് ജനഹിതപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയം തിങ്കളാഴ്ച കാര്ഡിഫില് നടക്കുന്ന യോഗത്തില് സ്കോട്ടിഷ്, വെയില്സ്,വടക്കന് അയര്ലന്ഡ് ഭരണതലവന്മാര് ഒപ്പുവെയ്ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും സ്വതന്ത്ര്യ ഭരണസംവിധാനമുള്ള എന്നാല് പൂര്ണ്ണമായി രാജ്യപദവിയില്ലാത്തെ യുകെയുടെ ഭാഗമായി തുടരുന്ന പ്രവിശ്യയാണ്. ഇവര്ക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ട് കൂടി ചേരുന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം. കോമണ്വെല്ത്ത് അടക്കമുള്ള ഇവന്റുകളില് വെവ്വേറെ രാജ്യങ്ങളായി ഇവര് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് യുകെയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പരമാധികാര രാജ്യമെന്ന അംഗീകാരമുള്ളത്. ജനഹിത പരിശോധന അനുകൂലമായി വരികയാണെങ്കില് യുകെയില് നിന്ന് വേര്പ്പെട്ട് വെയില്സ്, വടക്കന് അയര്ലന്ഡ്, സ്കോട്ട്ലന്ഡ് എന്നിവര് 3 സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി മാറും.
ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്ന് വേര്പിരിയുന്നതിനായി സ്വന്തം നിലയില് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താന് 3 രാജ്യങ്ങള്ക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നതാകും കരാറില് പ്രഖ്യാപിക്കുക. നേരത്തെ അയര്ലന്ഡ് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വടക്കന് അയര്ലന്ഡും അയര്ലന്ഡ് റിപ്പബ്ലിക്കും ഒന്നിക്കുന്നതിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം.
അതേസമയം ഈ നീക്കങ്ങള് ലണ്ടനിലെ ഭരണകൂടത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. നിലവില് വെയില്സ്, സ്കോട്ട്ലന്ഡ്, വടക്കന് അയര്ലന്ഡ് എന്നീ 3 പ്രവിശ്യകളിലും യുകെയില് നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പാര്ട്ടികളാണ് ഭരണത്തിലുള്ളത്. എന്നാല് ബ്രിട്ടനില് നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോകാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പുകള്ക്ക് അനുമതി നല്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ഡി ബര്ണ്ഹാം.ALSO READ: ഉക്രേനിയന് ഡ്രോണുകള് റിഫൈനറികള് ആക്രമിക്കുന്നു; റഷ്യയുടെ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ 70 ശതമാനവും നല്കുന്നത് ഇന്ത്യ