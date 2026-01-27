ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
ഇറാനെതിരായ സൈനികനടപടികൾക്ക് വ്യോമാതിർത്തി അനുവദിക്കില്ല: ശക്തമായ നിലപാടുമായി യുഎഇ

UAE airspace, UAE, USA- Iran, Iran Unrest,യുഎഇ,വ്യോമാതിർത്തി, അമേരിക്ക- ഇറാൻ
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (15:55 IST)
അബുദാബി: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘര്‍ഷസാധ്യത ശക്തമാകുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തില്‍, ഇറാനെതിരായ ഏത് സൈനികനടപടികള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി, സമുദ്ര പ്രദേശം, കരസ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവ അനുവദിക്കില്ലെന്ന്
വ്യക്തമാക്കി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ്. പരമാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരവും വേണമെന്നാണ് യുഎഇ നിലപാട്. ഇറാനുമേല്‍ അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ് യുഎഇ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

യുഎസ്-ഇറാന്‍ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടല്‍ സാധ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എയര്‍ ഫ്രാന്‍സ്, കെഎല്‍എം, ലുഫ്താന്‍സ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ഇതിനകം തന്നെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബൈ, റിയാദ്, ടെല്‍ അവീവ്, ദമ്മാം തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനസര്‍വീസുകളാണ് നിര്‍ത്തിവെച്ചത്.


അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിലും ഇറാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അക്രമണത്തിനായി തങ്ങളുടെ മേഖലകള്‍ നല്‍കില്ലെന്നാണ് യുഎഇ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന യുഎഇ ഏതു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെയും നേരിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇറാനെതിരായ നീക്കങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്ഥിരത ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും യുഎഇക്കുണ്ട്. മേഖലയിലെ നയതന്ത്ര സമീപനത്തിലൂടെ പ്രശ്‌നപരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് യുഎഇ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.



