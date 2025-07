Tsunami: റഷ്യയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 8.7 രേഖപ്പെടുത്തിയ അതിശക്ത ഭൂചലനം, സുനാമിയിൽ വലഞ്ഞ് റഷ്യയും ജപ്പാനും, യുഎസിൽ ജാഗ്രത

റഷ്യയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടര്‍ന്ന് സുനാമി തിരകള്‍ ജപ്പാനിലും എത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വടക്കന്‍ ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ മേഖലയിലാണ് സുനാമി തിരകള്‍ എത്തിയത്. ഫുകുഷിമ ആണവനിലയത്തിലെ ജീവനക്കാരെ ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. 2011ല്‍ ജപ്പാനിലുണ്ടായ സുനാമിയില്‍ ആണവകേന്ദ്രം തകര്‍ന്നിരുന്നു. അമേരിക്കയിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അലാസ്‌കയിലും ഹവായിലുമാണ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, ന്യൂസിലന്‍ഡ്, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Tsunami warnings were issued across the Pacific, including Hawaii, Japan, and the U.S. West Coast



