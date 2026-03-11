ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹോർമൂസിലെ മൈനുകൾ നീക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത സൈനിക നടപടി, ഇറാനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് സന്ദേശം.

Donald Trump
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:51 IST)
ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ മൈനുകള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ഹോര്‍മൂസില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ സമാനതകളില്ലാതെ സൈനിക നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് സന്ദേശം.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതവര്‍ ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയോ അത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകള്‍ തകര്‍ക്കും. അത് വലരെ ക്രൂരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ്, പരമ്പരാഗത നാവികസേനയോടൊപ്പം ഉള്‍ക്കടലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. സംഘര്‍ഷം മുറുകിയതോടെ ആഗോള എണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍.



