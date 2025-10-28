ചൊവ്വ, 28 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ചൈനയില്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ.... അപൂർവ ധാതുക്കൾക്കായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് യുഎസ്

Donald Trump, Takaichi, Rare Earth Elements, USA- Japan,ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ടകൈചി, ജപ്പാൻ- യുഎസ്എ, അപൂർവ ധാതുക്കൾ
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (18:20 IST)
അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ ശൃംഖല ഒരുക്കുന്നതിനായി ജപ്പാനുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ ഏഷ്യന്‍ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ജപ്പാനില്‍ നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനത്തിലാണ് ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ ടകൈചിയുമായി ട്രംപ് ധാരാണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപൂര്‍വ ധാതുക്കളിന്മേല്‍ ചൈനയുടെ മുകളിലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനാണ് കരാറിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിലവില്‍ ലോകത്തിലെ 90% വിരള ഭൂമിധാതുക്കളും ചൈനയിലാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി ബെയ്ജിങ് അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കന്‍ നീക്കം. ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങള്‍, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍,ആധുനിക നിര്‍മാണ മേഖലകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ധാതുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ കരാറിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :