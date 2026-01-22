സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
22 ജനുവരി 2026
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് തന്റെ ഗാസ സമാധാന ബോര്ഡില് ചേരാന് സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു, അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. പലരും സ്വീകരിച്ചു- ട്രംപ് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലെ ദാവോസില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ജനുവരിയില് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭമാണ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന ബോര്ഡ്. ഗാസയിലെ സമാധാനത്തിലേക്കും പുനര്നിര്മ്മാണത്തിലേക്കുമുള്ള പരിവര്ത്തനത്തിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കാനും കൂടുതല് ആഗോള സംഘര്ഷങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യുഎന് സുരക്ഷാ കൗണ്സില് പ്രമേയം 2803 പ്രകാരമാണ് ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ചത്.
ട്രംപ് അധ്യക്ഷനായ ഈ ബോഡിയില് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ, മുന് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയര്, ട്രംപിന്റെ മരുമകന് ജാരെഡ് കുഷ്നര് തുടങ്ങിയവര് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേല്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, മൊറോക്കോ, ഹംഗറി എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ക്ഷണക്കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പല സര്ക്കാരുകളും ഇപ്പോഴും നിര്ദ്ദേശം അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്,