ചൈന
സന്ദര്ശനത്തിന് മുമ്പ് ഇറാനുമായി കരാറില് എത്തുമെന്ന് ട്രംപ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാനുമായി വളരെ മികച്ച രീതിയില് ചര്ച്ച നടന്നതായും ഒരു കരാറിലെത്താന് വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന് തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി നിര്ത്തിവയ്ക്കണമെന്നും ഹോര്മോസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കണം എന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം.
ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടാല് സൈനിക നീക്കം ആരംഭിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ട്രംപ് ചൈന സന്ദര്ശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഇറാനുമായി കരാറില് എത്താന് കഴിയും എന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.
അതേസമയം ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കില് ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദുബായിലെ ഇന്ത്യന് കോണ്സലേറ്റാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇതൊന്നും കുടുംബത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കുമെന്നും ഇന്ത്യന് കോണ്സുലേറ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലുടമയുമായി കോണ്സുലേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയാണ്.