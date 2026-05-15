ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (09:35 IST)
ചൈന അമേരിക്കയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയില് നിന്നുള്ള എണ്ണയും സോയാബീനും വാങ്ങുന്നതില് താല്പര്യം പുതുക്കിയതായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിംഗ് സൂചന നല്കി. മുന്കാല താരിഫ് വര്ദ്ധനവിനിടെ ചൈന അത്തരം ഇറക്കുമതി കുത്തനെ കുറയ്ക്കുകയും സോയാബീനുകള്ക്കായി ബ്രസീലിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തതിനാല് ഇത് ഒരു പ്രധാന മാറ്റമാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
അമേരിക്കയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാന് അവര് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാന് സൈനിക ഉപകരണങ്ങള് നല്കില്ലെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് തനിക്ക് ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ്
ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
കൂടാതെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറില് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാന് ഷി ജിന്പിങ്ങ് വാഗ്ദാനം നല്കിയതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.