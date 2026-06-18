അമേരിക്ക -ഇറാന്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്

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അമേരിക്ക -ഇറാന് കരാര് പ്രാബല്യത്തില് വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്
അമേരിക്ക -ഇറാന് കരാര് പ്രാബല്യത്തില് വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഫ്രാന്സില് നടക്കുന്ന ജി സെവന് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുത്ത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മക്രോണിനൊപ്പം നടത്തിയ അത്താഴവിരുന്നിലാണ് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാനും ട്രംപും ധാരണ പത്രത്തില് ഒപ്പുവെച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കയും ഇറാനും ഇടക്കാല സമാധാന കരാറില് ഓണ്ലൈനായി ഒപ്പിട്ടത്. കരാര് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ നാവിക ഉപരോധം പിന്വലിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കരാര് ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പിട്ടാല് ഹോര്മോസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായി തുറക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.