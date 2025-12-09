ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള അരിക്കും കാനഡയില്‍ നിന്നുള്ള വളത്തിനും പുതിയ തീരുവ ചുമത്തി ട്രംപ്

വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിലാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:30 IST)
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള അരിക്കും കാനഡയില്‍ നിന്നുള്ള വളത്തിനും പുതിയ തീരുവ ചുമത്തി ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിലാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. അമേരിക്കന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 12 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ പുതിയ പിന്തുണ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറക്കുമതി ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദകരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ, വിയറ്റ്‌നാം, തായ്ലന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തങ്ങളുടെ വിളകള്‍ക്ക് കിട്ടേണ്ട വില കുറയ്ക്കുന്നതായി കര്‍ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഉല്‍പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാനഡയില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വളങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യമായ താരിഫ് നടപടികളും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

വളങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും കാനഡയില്‍ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാല്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിന്മേല്‍ വളരെ കടുത്ത താരിഫ് ചുമത്തേണ്ടിവരും, കാരണം നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി അതാണ്. നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അത് ഇവിടെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


