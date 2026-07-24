ചൈനയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും 12.5% പുതിയ താരിഫ് ചുമത്തി ട്രംപ്; ഇന്ത്യക്ക് 10%
ഇന്ത്യ, ചൈന, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവയുള്പ്പെടെ അമേരിക്കയുടെ കുറഞ്ഞത് 60 വ്യാപാര പങ്കാളികള്ക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പുതിയ ഇരട്ട അക്ക തീരുവ ചുമത്തി. ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അമേരിക്ക 10 ശതമാനം മുതല് 12.5 ശതമാനം വരെ നികുതി ചുമത്തും. ഇത് അമേരിക്കക്കാരുടെ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശാലമായ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
തീരുവ വിശയത്തില് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ താല്ക്കാലിക ലെവികളില് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. ഉയര്ന്ന ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അമേരിക്കന് തൊഴിലാളികള് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുപകരം നിര്ബന്ധിത ജോലി ഉപയോഗിച്ച് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന ഒരു നിയമവുമില്ലാത്ത ചൈന, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ജപ്പാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് 12.5 ശതമാനം താരിഫ് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യൂറോപ്യന് യൂണിയന് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ഇത്തരം നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങള് അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടാല് 10 ശതമാനം ലെവികള് ചുമത്തപ്പെടും.