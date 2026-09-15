'താലിബാന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു'; പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം വിവരിച്ച് ബാക്ക്പാക്കർ അരുണിമ
മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയ്ക്കൊടുവിലാണ് താന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിയ വിവരം അരുണിമ അറിയിച്ചത്.
താലിബാന്റെ പിടിയില് നിന്നും മോചിതയായെന്ന് അറിയിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന മലയാളി ട്രാവല് വ്ളോഗറായ ബാക്ക് പാക്കര് അരുണിമ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അഫ്ഗാനിലെ ബാമിയാനില് വെച്ച് താലിബാന് തന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അരുണിമ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പൊസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയ്ക്കൊടുവിലാണ് താന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിയ വിവരം അരുണിമ അറിയിച്ചത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൂടെ തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന അരുണിമയെ ബാമിയാനില് വെച്ചാണ് താലിബാന് സൈനികര് തടഞ്ഞുവെച്ചത്. താലിബാനിലെ നിയമപ്രകാരം സ്ത്രീകള്ക്ക് തനിയെ യാത്ര ചെയ്യാന് അനുവാദമില്ല. കൂടാതെ ഓരോ പ്രവിശ്യയിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്യാന് പ്രത്യേക പെര്മിറ്റും ആവശ്യമാണ്.ഇതാണ് താലിബാന് അരുണിമയെ തടഞ്ഞുവെയ്ക്കാന് കാരണമായത്. സ്ത്രീകള്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് പെര്മിറ്റ് എടുക്കാന് കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് അരുണിമ പറയുന്നു.
അഫ്ഗാനില് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു തദ്ദേശീയനായ വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലാണ് തന്നെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അരുണിമ പറയുന്നു. വൈകുന്നേരം ഒരു ലോറിയില് ലിഫ്റ്റടിച്ചാണ് ഖാമിയാനിലെത്തിയത്. വണ്ടിയില് നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പൊള് തന്നെ ആളുകള് എന്റെയടുത്ത് ഓടികൂടി. കാരണം രാത്രിയില് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല. അവരെന്നോട് പാസ്പോര്ട്ടും വിസയും ചോദിച്ചു. അതെല്ലാം കൊടുത്തു. എവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് തീരുമാനിച്ചില്ല, സെയ്ഫായ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ വിടില്ലെന്നായി.
അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് വന്ന് കാറില് കയറാന് പറഞ്ഞു. അയാള് ഒരു താമസസ്ഥലം കാണിച്ചുതന്നു. എന്നാല് അതിനുള്ള പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടെന്റടിച്ച് കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊള് ഒരു ഒഴിവ് റൂം തന്നു. എന്നാല് ചാര്ജ് ചെയ്യാനായി ഹാളില് പോയപ്പൊള് രണ്ടാളുകള് വന്നു.എന്നോട് പെര്മിറ്റ് ചോദിച്ചു. അവിടെ സ്ത്രീകള്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല, വിദേശിയാണെങ്കിലും. നിയമം കര്ശനമാണ്. എന്നോറ്റ് അവര് കാബൂളിലേക്ക് പോകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്റെ വിസ കണ്ടപ്പോല് അവര്ക്ക് ഞാന് കഴിഞ്ഞ മാസം എത്തിയതാണെന്ന് മനസിലായി. നിയമലംഘനമാണ് നടത്തിയത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്റെ കൈകാലുകള് വിറച്ചു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാന് ചെയ്തതെന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സഞ്ചരിക്കാന് പറ്റാത്ത രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയ ആളുടെ നമ്പര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇടപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നം തീര്ന്നത്. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള് ഞാന് തീ തിന്നു. എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാതെ ടെന്ഷനടിച്ച് മരിക്കാരായി. അതാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാന് ആരെങ്കിലും വരുമെന്നോര്ത്ത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് സ്റ്റൊറി ചെയ്തത്.
ഒരു പെണ്ണായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത്. എന്റെ ഒരുപാട് ആണ് സുഹൃത്തുക്കള് അഫ്ഗാനില് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പെണ്സുഹൃത്തുക്കളും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അവരെല്ലാം ഒരു ഗെയ്ഡിനെ വെച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കില് ഒരു പുരുഷന്റെ ഒപ്പം. നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകായാണ്. ബോര്ഡര് എത്തുന്ന വരെ ശ്വാസം അടക്കിപിടിച്ചാകും ഞാന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോള് ഫോണ് നോക്കുമ്പോള് ഒരുപാട് മെസേജും കോളുകളും കണ്ടു. പാനിക്കായത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വിറയല് പോലും മാറിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാന് റിപ്ലെ തരാത്തത്. എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി സ്നേഹം മാത്രം, യാത്രകള് തുടരും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അരുണിമ, താലിബാന് ഭരണത്തിന് കീഴിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേരത്തെയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് തുറന്നെഴുതിയിരുന്നു. പൂര്ണ്ണമായി ശരീരം മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടി വന്നതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്ര വിലക്കിയതുമെല്ലാം വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.