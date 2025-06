Israel - Iran Conflict: അനാവശ്യമായി സഞ്ചരിക്കരുത്, ഇസ്രായേലിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യൻ എംബസി

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇസ്രായേല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വ്യോമാതിര്‍ത്തി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. അനാവശ്യമായി സഞ്ചരിക്കരുതെന്നും തന്നിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പാലിക്കണമെന്നും എംബസി എക്‌സില്‍ പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്ത് സഹായത്തിനായും ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകളും എംബസി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമായ 2 ഹെല്പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകളാണ് എംബസി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ടെലഫോണ്‍ നമ്പര്‍: +972 54-7520711, +972 54-3278392

