സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (11:55 IST)
ഇസ്രായേല്, യുഎസ്, ഇറാന് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള തുടര്ച്ചയായ സംഘര്ഷം ആഗോള വിപണിയില് ഒരു ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് എണ്ണയ്ക്കായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തില് ചൈനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, നിലവില് ചൈനയില് ഏകദേശം 900 ദശലക്ഷം ബാരല് അസംസ്കൃത എണ്ണയുണ്ട്.
അതേസമയം അയല്ക്കാരനായ ജപ്പാന് ഏകദേശം 470 ദശലക്ഷം ബാരലുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ വിഹിതം മൊത്തം ഇറക്കുമതിയുടെ 70% ആയി ഉയര്ന്നതിനാല് ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിതരണ സാഹചര്യം സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിനുള്ളില് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ലഭ്യത പൂര്ണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും എല്എന്ജി ചരക്കുകള് ബദല് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.