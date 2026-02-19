വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ സ്വര്‍ണം വില്‍ക്കുന്നു; വാങ്ങുന്നതില്‍ ഏറ്റവും മുന്നില്‍ ഈ രാജ്യം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി സ്വര്‍ണ്ണം ഒരു തന്ത്രപരമായ ആസ്തിയായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിപണികളിലെയും ഭൂരാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലെയും സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാന രാജ്യങ്ങള്‍ വലിയ അളവില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. എന്നിരുന്നാലും പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ വലിയ അളവില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേള്‍ഡ് ഗോള്‍ഡ് കൗണ്‍സില്‍ ഡാറ്റ പ്രകാരം 2020 മുതല്‍ 15 രാജ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരത്തില്‍ 2,000 ടണ്‍ അധികമായി ചേര്‍ത്തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 357.1 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കൂടി ചേര്‍ത്ത ചൈന പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി. വേള്‍ഡ് ഗോള്‍ഡ് കൗണ്‍സില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2020 മുതല്‍ 314.6 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങി ചൈനയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പോളണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്വര്‍ണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യമായി ഉയര്‍ന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ തുര്‍ക്കി (251.8 ടണ്‍), ഇന്ത്യ (245.3 ടണ്‍), ബ്രസീല്‍ (105.1 ടണ്‍) എന്നിവയുണ്ട്.

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2026 ഫെബ്രുവരി 10 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരം 880.3 ടണ്‍ എന്ന റെക്കോര്‍ഡിലെത്തി. റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് ഫിലിപ്പീന്‍സ്, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, ശ്രീലങ്ക, ജര്‍മ്മനി, മംഗോളിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണം വിറ്റഴിച്ചു. യഥാക്രമം 65.2 ടണ്‍, 52.4 ടണ്‍, 19.1 ടണ്‍, 16.3 ടണ്‍, 15.9 ടണ്‍ എന്നിങ്ങനെ.

ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരം അമേരിക്കയിലാണ്, 8,133 ടണ്‍, തൊട്ടുപിന്നില്‍ ജര്‍മ്മനി (3,351 ടണ്‍), ഇറ്റലി (2,451.6 ടണ്‍), ഫ്രാന്‍സ് (2,437 ടണ്‍), റഷ്യ (2,300 ടണ്‍). 2,200 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണവുമായി ചൈന ആറാം സ്ഥാനത്തും, 1,040 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണവുമായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്, അതേസമയം 880 ടണ്ണുമായി ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ്ണ ശേഖരമുള്ള എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 846 ടണ്ണുമായി ജപ്പാന്‍ 9-ാം സ്ഥാനത്തും 614 ടണ്ണുമായി തുര്‍ക്കി പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്.


