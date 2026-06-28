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  4. These are the 5 most powerful weapons that Russia has never sold or given to any other country
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (15:50 IST)

റഷ്യ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും വില്‍ക്കുകയോ നല്‍കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ആയുധങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

Indian Air Defense, Anti Drone technology
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (15:50 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (10:02 IST)
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അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണികള്‍ക്ക് മറുപടിയായി റഷ്യ നിരവധി അത്യാധുനിക ആയുധ സംവിധാനങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആയുധങ്ങള്‍ വന്‍ നാശം വിതയ്ക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. റഷ്യ ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. റഷ്യയുടെ സൈനിക ശേഷി ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ അഞ്ച് തന്ത്രപ്രധാന ആയുധങ്ങള്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ ഇടയ്ക്കിടെ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
1-ഒറെഷ്നിക്
 
ഹൈപ്പര്‍സോണിക് വാര്‍ഹെഡുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച റഷ്യയുടെ പുതുതലമുറ മീഡിയം-റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഒറെഷ്നിക്. ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു മിസൈല്‍ പ്രതിരോധത്തിനോ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനോ ഇതിനെ തടയാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പുടിന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.
 
മിസൈലിന് 1,000 മുതല്‍ 5,500 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ദൂരപരിധിയുണ്ടെന്നും മാക് 10 (ഏകദേശം 12,380 കിലോമീറ്റര്‍/മണിക്കൂര്‍) വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 മെട്രിക് ടണ്‍ ഭാരമുള്ള ഒരു വാര്‍ഹെഡ് ഇതിന് വഹിക്കാന്‍ കഴിയും.
 
2-ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്നിക്
 
അപരിമിതമായ ദൂരപരിധിയുള്ള ഒരു ആണവായുധ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്നിക്. ഈ മിസൈലിന്  ലോകത്തിലെവിടെയും ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് റഷ്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷണം 2025 ഒക്ടോബര്‍ 21 ന് നടന്നതായും. ആ സമയത്ത് മിസൈല്‍ 15 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 14,000 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചതായും റഷ്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രസ്താവിച്ചു. 
 
വ്യോമയാന ഇന്ധനമോ ഖര ഇന്ധനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബ്യൂറെവെസ്റ്റ്നിക് ഒരു ആണവ പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഏകദേശ ക്രൂയിസിംഗ് വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 850 നും 1,300 നും ഇടയിലാണ്.
 
3-പോസിഡോണ്‍
 
പോസിഡോണ്‍ ഒരു ആളില്ലാ ആണവശക്തിയുള്ള അണ്ടര്‍വാട്ടര്‍ വാഹനമാണ്. പലപ്പോഴും സൂപ്പര്‍-ടോര്‍പ്പിഡോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശത്രു തുറമുഖങ്ങള്‍, നാവിക താവളങ്ങള്‍, വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ ആക്രമണ ഗ്രൂപ്പുകള്‍, തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്‌ഫോടനം വിനാശകരമായ സുനാമി പോലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് റഷ്യന്‍ സൈനിക സ്രോതസ്സുകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 
അതിന്റെ നിശബ്ദ പ്രവര്‍ത്തനവും ഉയര്‍ന്ന വേഗതയും കാരണം പോസിഡോണ്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് റഷ്യ പറയുന്നു. 1,000 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങാനും പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കില്‍ ആണവ വാര്‍ഹെഡുകള്‍ വഹിക്കാനും ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
 
4-RS-28 സര്‍മാറ്റ്
 
1980 കളുടെ അവസാനം മുതല്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പഴയ R-36M Voevoda മിസൈലിന് പകരമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള റഷ്യയുടെ അഞ്ചാം തലമുറ തന്ത്രപരമായ മിസൈല്‍ സംവിധാനമാണ് RS-28 Sarmat. സര്‍മാറ്റിന് ഏകദേശം 18,000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയുണ്ട്. 10 ടണ്‍ വരെ ഭാരമുള്ള പേലോഡുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയും.
 
ആണവ, പരമ്പരാഗത പേലോഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 10 സ്വതന്ത്രമായി ടാര്‍ഗെറ്റുചെയ്യാവുന്ന വാര്‍ഹെഡുകള്‍ വരെ വഹിക്കാന്‍ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
 
5-അവാന്‍ഗാര്‍ഡ്
 
മാക് 27 നും മാക് 30 നും ഇടയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 32,000 കിലോമീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ഗ്ലൈഡ് മിസൈലാണ് അവാന്‍ഗാര്‍ഡ്.
 
പരമ്പരാഗത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവാന്‍ഗാര്‍ഡ് ഒരു ബൂസ്റ്റ്-ഗ്ലൈഡ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് സ്വതന്ത്ര പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സംവിധാനമില്ല. കൂടാതെ UR-100N UTTH അല്ലെങ്കില്‍ RS-28 സര്‍മാറ്റ് പോലുള്ള ഒരു ഹെവി ഇന്റര്‍കോണ്ടിനെന്റല്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന് മുകളിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
 
ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റര്‍ ബഹിരാകാശത്തിനടുത്തുള്ള ഉയരത്തില്‍ എത്തിയ ശേഷം, ഗ്ലൈഡ് വാഹനം അതിന്റെ കാരിയര്‍ മിസൈലില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെടുത്തി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു, ഹൈപ്പര്‍സോണിക് വേഗതയില്‍ കുതന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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