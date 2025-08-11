സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:25 IST)
കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷത്തിനിടെ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സൈന്യം 20% കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് 450,000 സൈനികരാണുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. നിര്ബന്ധിത സേവനത്തിനായി ചേരുന്നതിനുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തില് ഉണ്ടായ കുറവാണിത്. വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ റോയിട്ടേഴ്സാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
2000 കളുടെ തുടക്കം മുതല് ദക്ഷിണ കൊറിയന് സൈന്യത്തിന്റെ വലുപ്പം തുടര്ച്ചയായി കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. 2000 ല് സേനയില് ഏകദേശം 690,000 അംഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2010 കളുടെ അവസാനത്തോടെ ഈ കുറവ് ത്വരിതഗതിയിലായി. 2019 ല് ഏകദേശം 563,000 യൂണിഫോം ധരിച്ച സജീവ സൈനികരും ഓഫീസര്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള് പ്രകാരം, 2019 നും 2025 നും ഇടയില്, 20 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്മാരില് 30% കുറവ് ഉണ്ടായി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തില് പ്രായമാകുന്ന സമൂഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫെര്ട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് 2024-ല് 0.75 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ പ്രത്യുത്പാദന ജീവിതത്തില് പ്രസവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കണക്കാണ്.