ട്രംപിന് മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കാതെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാരം കരാര്‍ മരവിപ്പിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 19 ജനുവരി 2026 (08:25 IST)
ട്രംപിന് മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കാതെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍. യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാരം കരാര്‍ മരവിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ അമേരിക്കയുമായി ആരംഭിച്ച വ്യാപാര കരാറിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആണ് മരവിപ്പിച്ചത്. യൂറോപ്പ്യന്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ ഡെന്മാര്‍ക്ക് അടക്കമുള്ള യൂറോപ്പ്യന്‍ യൂണിയനിലെ 8 അംഗ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 10 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ 25 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തും.

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡില്‍ ചൈനയും റഷ്യയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നും രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണമെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം.


