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  4. Surrey Landlady Arrested After Trying to Remove Tenant’s Beef From Barbecue
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:20 IST)

ആ പരിപാടി ഇന്ത്യയിൽ മതി, കാനഡയിൽ വാടകക്കാരന്റെ ബീഫ് ബാർബിക്യൂ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമയായ ഇന്ത്യക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:14 IST)
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കാനഡ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ സറേയില്‍ വാടകക്കാരന്റെ ബാര്‍ബിക്യൂവില്‍ പാകം ചെയ്തിരുന്ന ബീഫ് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമസ്ഥ അറസ്റ്റില്‍. ടിവാന ഫാമിലുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വാടകക്കാരന്‍ ബാര്‍ബിക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനിടെ വീട്ടുടമസ്ഥ എത്തി ഭക്ഷണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫോണ്‍ സംസാരത്തിനിടെ പ്രകോപിതമായ ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്.  സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസെത്തി വീട്ടുടമസ്ഥയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
 
ഹിന്ദുമതത്തില്‍ പശുവിന് പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇതാണ് വാടകക്കാരന്‍ ബീഫ് പാചകം ചെയ്തത് വീട്ടുടമസ്ഥയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ കാനഡയെ പോലെ ബഹു സംസ്‌കാരികതയുള്ള സമൂഹത്തില്‍ ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസം മറ്റൊരാളുടെ ഭക്ഷണതിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴിലെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. വാടകയ്ക്കാണ് ഒരാള്‍ താമസിക്കുന്നത് എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അയാള്‍ എന്ത് കഴിക്കണമെന്നത് അയാളുടെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും ആളുകള്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭീകരത നടക്കുമെന്നും കാനഡയില്‍ അതിനാവില്ലെന്നും പല കമന്റുകളും പറയുന്നു. അതേസമയം മതപരമായ വികാരങ്ങള്‍ മാനിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ചിലരും കമന്റ് സെഷനിലുണ്ട്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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