'ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടേനെ': ഇന്ത്യാ-പാക് ആണവയുദ്ധം തടഞ്ഞത് താനെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:52 IST)
വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ആണവയുദ്ധം തടഞ്ഞത് താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ്. യുഎസ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിയന്' പ്രസംഗത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം ആവര്ത്തിച്ചത്. താന് സമയത്തിന് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില് പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
താന് അധികാരമേറ്റ ശേഷം ലോകസമാധാനത്തിനായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യാ-പാക് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആണവയുദ്ധ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന് തനിക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും, പാക് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അമേരിക്ക വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിലാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സുവര്ണ്ണയുഗത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ട്രംപ് പ്രസംഗത്തില്
അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ അതിര്ത്തികള് ഇപ്പോള് സുരക്ഷിതമാണ്. അനധികൃത കുടിയേറ്റം പൂര്ണ്ണമായും തടയാന് തന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചുവെന്നും നിയമവിധേയമായ കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും
ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുകളില് ഉറച്ചുനില്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ്, ഇറക്കുമതി തീരുവ (Tariff) വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ അധികാരം ലോകരാജ്യങ്ങള്ക്ക് അറിയാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.