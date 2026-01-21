ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
അമേരിക്കൻ വ്യാപാര ഭീഷണികളെ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യ, ചരിത്രപരമായ ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യാപാര കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

200 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു വിപണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ നാലിലൊന്ന് വരുന്നതുമായ ഈ കരാർ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ

PM Modi with Ursula von der Leyen
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (12:49 IST)
ദാവോസ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കരാറുകളിലൊന്നായി മാറാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്‍ (എഫ്ടിഎ) അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍. ദാവോസില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലാണ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ലെയ്‌നിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ചിലര്‍ ഇതിനെ എല്ലാ കരാറുകളുടെയും അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും എന്ന് വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു. 200 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു വിപണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ നാലിലൊന്ന് വരുന്നതുമായ ഈ കരാര്‍ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


77-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥികളായി യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് അന്റോണിയോ കോസ്റ്റയും വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍യും ജനുവരി 25 മുതല്‍ 27 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഉച്ചകോടി ചര്‍ച്ചകളിലും അവര്‍ പങ്കെടുക്കും. ജനുവരി 27ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ ചരിത്രപരമായ കരാര്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2007ല്‍ ആരംഭിച്ച സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരക്കരാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ 2013ല്‍ നിലച്ചുപോയിരുന്നെങ്കിലും 2022 ഓടെ പുനരാരംഭിക്കാനായിരുന്നു. നാച്ചുറല്‍ എനര്‍ജി, ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, വിപുലമായ ഉത്പാദനം, ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഈ കരാര്‍ വലിയ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓട്ടോമൊബൈല്‍, വൈന്‍, മദ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ തീരുവ ഇളവാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദകരെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഈ മേഖലകള്‍ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നതാണ് അതേസമയം വിസ, തൊഴില്‍ നയം എന്നിവ കൂടുതല്‍ അനുകൂലമാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ താരിഫ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കരാര്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത് എന്നതിനാല്‍ കരാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാണ്.


ആഗോള ജിഡിപിയുടെ നാലിലൊന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംയോജിത വിപണി ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കരാറിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യാപാര കരാറുകളില്‍ ഒന്നായി മാറ്റും. യൂറോപ്പിനും ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്കും അപ്പുറം വ്യാപകമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കരാര്‍ ആഗോള വ്യാപാര ക്രമത്തെ പുനര്‍നിര്‍വചിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റായ ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍ കരാറിനെ എല്ലാ കരാറുകളുടെയും അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.




