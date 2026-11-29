ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബർ 16-ന് റോഡ് മാർഗം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങും; ബംഗാൾ, ത്രിപുര അതിർത്തികളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ, രാജ്യത്ത് വൻ സേനാവിന്യാസം
ഇന്ത്യയില് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബര് 16-ന് റോഡ് മാര്ഗം സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്ത്തികളില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പശ്ചിമ ബംഗാള്, ത്രിപുര അതിര്ത്തികളിലാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയത്. ബംഗ്ലാദേശ് വിജയദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബര് 16-നാണ് ഹസീനയുടെ മടക്കം.
ഹസീനയുടെ മടങ്ങിവരവ് മുന്നില്ക്കണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ (BGB) 120 പ്ലാറ്റൂണ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ഇതില് 56 പ്ലാറ്റൂണ് സേനയെയും ഹസീനയുടെ ജന്മനാടായ ഗോപാല്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാക്ക, സാവാര്, അശുലിയ, ഗാസിപുര്, നാരായണ്ഗഞ്ച്, ഭാലൂക്ക, മൈമന്സിങ്, ചറ്റോഗ്രാം, കോക്സ് ബസാര് എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഷെയ്ഖ് ഹസീന രാജ്യത്ത് എത്തിയാലുടന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഹസീന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ കുറ്റവാളിയാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച് മാത്രമേ അവരെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് കഴിയൂ എന്നും ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹുമയൂണ് കബീര് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനായി ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ബിമന് എയര്ലൈന്സിന്റെ വിമാനം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹസീനയുടെ ആവശ്യം ധാക്ക തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
'2024-ലെ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്ന്ന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക്, 2025 നവംബറില് ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി മാനവരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചുമത്തി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.'
ഹസീനയുടെ മടങ്ങിവരവ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് അവാമി ലീഗ് പ്രവര്ത്തകരും ഭരണകക്ഷിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി (BNP) പ്രവര്ത്തകരും തമ്മില് രൂക്ഷമായ സംഘര്ഷങ്ങളും ബോംബേറും തീവെപ്പും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തിരുന്ന് അവാമി ലീഗ് നേതാക്കള് രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങള്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടം ആരോപിച്ചു.ALSO READ: സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖയ്ക്കും നിഖാബിനും നിരോധനവുമായി ഇറ്റലി , ക്ലാസ് മുറികളിലെ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 30 ശതമാനം പരിധി