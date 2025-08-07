സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:46 IST)
തിരിച്ചും തിരുവ ചുമത്തി അമേരിക്കയെ നേരിടണമെന്ന് ശശി തരൂര് എംപി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന തീരുവായ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയില് തിരിച്ചും അമേരിക്കന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് തീരുവ ചുമത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് തരൂര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച പകര ചുങ്കം വ്യാഴാഴ്ചയും അധിക തീരുവ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിലും നിലവില് വരും.
യുഎസ് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യ നിലവില് 17 ശതമാനം തീരുവയാണ് ചുമത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 50ശതമാനമാക്കി ഉയര്ത്തണമെന്നും തരൂര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിന് ഉടന് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല് പറഞ്ഞു. റഷ്യന് സന്ദര്ശനത്തിനിടെയാണ് അജിത് ഡോവല് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം പ്രസിഡന്റ് വരുന്ന തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് ഈ വര്ഷം അവസാനത്തോടെ സന്ദര്ശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റര്ഫാക്സ് വാര്ത്ത ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുമേല് 50 ശതമാനം ഏര്പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന വാര്ത്ത വരുന്നത്. അതേസമയം 50 ശതമാനം തീരുവയ്ക്ക് പിന്നാലെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ തുടര്ന്നാല് ഇനിയും ഇന്ത്യക്കുനേരെ ഉപരോധങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരങ്ങള് നടത്തുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.